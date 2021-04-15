Tatvan'da el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-24" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Kısıklı Köyü kırsalında toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette, 3 adet el bombası, 2 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği Şarjörü, 37 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 1 adet sinyal tarayıcı, 1 adet palaska, 4 adet kütüklük, 1 adet şemsiye, 1 adet gömlek, 2 adet met, Çok miktarda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı