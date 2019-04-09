Tatvan'da Düzenlenen Kermese Yoğun İlgi

Tatvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi İlkokulunda düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Okul Aile Birliği ve okul idaresi iş birliğiyle düzenlenen kermeste, öğrenci velileri ve öğretmenlerin yaptığı yöresel yemekler, pasta ve börekler satışa sunuldu.

Kermesi ziyaret eden Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin dayanışma duygusunu ve grup çalışma becerilerini geliştirdiğini belirterek, sosyal ve kültürel faaliyetlere ellerinden geldiğince destek verdiklerini söyledi.

Okul Müdürü Adil Dülek ise okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kermesi düzenlediklerini kaydetti.

Dülek,şöyle konuştu:

"Buradan elde edilen gelir, okulumuzdaki öğretmenlerden oluşturduğumuz bir komisyon tarafından okul ihtiyaçlarına göre kullanılacak. Velilerimiz tarafından yoğun katılım oldu. Bu da bizi son derece mutlu etti. Öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle ve velilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlayıp getirdikleri yiyeceklerle kermesimizi açtık. Kermesimize katkısı olan öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA