Tatvan'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan Narkotik Grup Amirliği ile Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada 307,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. Araçtaki K. A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Kaynak: AA