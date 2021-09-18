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-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' nedeniyle Van Gölü kıyılarında temizlik yapıldı.

- Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' nedeniyle Van Gölü kıyılarında temizlik yapıldı.

Tatvan'da bir araya gelen aktivist ve gönüllü gençler, '18 Eylül Dünya Kıyı Temizlik Günü' nedeniyle Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. Tatvan Sahil İskelesi'nde başlayan etkinliğe Van Gölü Aktivistleri ve Tatvan Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

Dünya kıyı etkinliği günü için bir araya geldiklerini belirten Van Gölü Aktivistleri Genel Sekreteri Maşallah Özel; "Dünya kıyı gününün en büyük özelliği eş zamanlı olarak dünyadaki bütün kıyıların aynı zamanda beraber eş güdümlü temizlenmesiyle başlıyor. Temizliğe evimizin önünde başlıyoruz. Bu bilinci çocuklarımıza, ailemize ve aile fertlerimize veriyoruz. Bugün buradaki farkındalığı da Van Gölü kıyısında yapacağız. Baktığımız zaman bütün dünya da bu sorun var. Bu sorunun giderilmesi, çözüme kavuşturulması ve gelecek nesillere, gelecek insanlara bırakılması için herkesin el birliğiyle bu eyleme bu temizliğe destek vermesi gerekiyor" dedi.

Dünya kıyı temizle günü tüm dünya insanlarına hayırlı olmasını dileyen Van Gölü Aktivisti Nusret Altan ise "Van Gölü çevresinde sahilin bir köşesini temizlemeye çalıştık ama gönül istiyor ki biz her gün burayı temizleyelim. İnsanlar kendi ailelerine, kendi çocuklarına temizliği aşılasınlar. Temizlik çocukluktan başlayıp yaşlı dönemine kadar devam ediyor. Bu dönemde kendi ailelerimizin sorumluluklarını bilincini elde edelim. Geleceğimize yaşanılabilir bir Tatvan bırakalım" vurgusunda bulundu.

Etkinliğe katılan minik aktivist Eslem Ece de, "Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Van Gölümüzü kirletmeyelim" diye konuştu.

-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği

-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği

-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği

-Tatvan'da 'Dünya Kıyı Temizliği Günü' etkinliği
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