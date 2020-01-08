: Tatvan'da "dijital takograf" protestosu

08.01.2020 03:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:44

Tatvan ilçesindeki nakliyeciler, 1 Ocak'ta zorunlu hale getirilen "dijital takograf" uygulamasını protesto etti.

İlçe girişindeki araç parkında toplanan tır ve kamyon sürücüleri, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Dijital Takograf uygulamasının kendileri için büyük zorluklar getirdiğini ifade ederek, bu konuda yürürlüğe giren kanunun geri çekilmesini istedi.

Yük taşımacılığı yapan nakliyeciler adına basın açıklamasını okuyan Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir, Türkiye'de yük taşımacılığı yapan yaklaşık 5 milyon kamyon ve kamyonetin bulunduğunu bildirerek, bu sektörün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Uygulamayla nakliyecilerin mağdur olduğunu vurgulayan Nadir, şunları kaydetti:

"Dijital takograf düzenlemesiyle tonaj ve muayene gibi sorunlar çözüm beklemektedir. 1 Ocak'ta uygulamaya konulan dijital takograf ile 9 saatlik seyahat süresinin uzatılması başta olmak üzere evrak, tonaj, muayene ve korsan nakliyeciler ile ilgili yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması zaruridir, ertelenemez. Söz konusu uygulamaya konulan düzenlemenin alt yapısı yoktur. Sürüş saatleri en az 13 saat olmalıdır. Yetkililer ile federasyonumuz, bu sorunların çözümünü bir an önce sağlamalıdır. Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak da talebimiz budur. En kısa zamanda çözüm beklemekteyiz."

Basın açıklamasına, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci ile ilçedeki tır ve kamyon sürücüleri katıldı.

Kaynak: AA

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