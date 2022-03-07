Tatvan'da deprem standı kuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilciliğinin " Deprem Haftası" dolayısıyla kurduğu deprem standı ilgi gördü.

Bir alış veriş merkezinde açılan stantta görevliler, standı gezen vatandaşlara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gereken konularla ilgili bilgi verdi, acil durum ve ilk yardım çantası hediye etti.

AKUT İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, vatandaşları depremler konusunda bilgilendirmek amacıyla belediyeyle birlikte stant açtıklarını ifade etti.

Bu tür çalışmaların önemine değinen Epözdemir, "Resim sergisinden oluşan standımızı ziyaret edenlere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken konuları detaylıca anlatıyoruz. Aynı zamanda, afet ve acil durum ilk yardım çantasını tanıtarak hediye ediyoruz." dedi.

Standı ziyaret eden İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Cengiz Şahin de inşaat mühendisleri olarak hafta kapsamında insanları bilgilendirmek amacıyla farlı yerlerde fotoğraf sergileri açtıklarını ve eğitimlere katıldıklarını aktardı.

Okullarda depremle ilgili derslerin verilmesini istediklerini belirten Şahin, "Örneğin Japonya depremle yaşamaya alıştı ve bu sorunu aştı. Oradaki herkes deprem anında ne yapacağını biliyor ve depreme dayanıklı yapılar inşa ediyor. Deprem doğal bir afettir. Biz depremin önüne geçemeyiz ama alacağımız önlemlerle deprem hasarlarını en aza indirebiliriz." diye konuştu.