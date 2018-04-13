Tatvan'da Dayanışma Programı

Bursa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BİLDEF) tarafından Tatvan ilçesinde dayanışma programı düzenlendi.

Programda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, batı illerine giderek oralarda çalışan hemşehrileriyle bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Vali Ustaoğlu, "Doğdukları ve büyüdükleri toprakların geleneklerini, göreneklerini şu an ekmeğini kazandıkları topraklarda yaşatmak, canlandırmak, diri tutmak ve en önemlisi de kendi kimliklerini, kendi geleneklerini orada yaşatmak adına sivil toplum kuruluşları çok önemli misyon ifa ediyor. Bu güzel dayanışmayı sergileyen derneğe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, Bitlis'in kültürünün Bursa'da yaşatıldığını belirterek, yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu anlattı.

Programa, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.