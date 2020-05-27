Tatvan'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar belli oldu Tatvan'da avlularında cuma namazı kılınacak camiler ve alınacak tedbirler belirlendi.

Tatvan'da avlularında cuma namazı kılınacak camiler ve alınacak tedbirler belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum amirlerinin katılımıyla alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi.

Cuma günü itibariyle öğle ve ikindi namazlarının bütün camilerde sosyal mesafe, maske ve yaş şartlarına bağlı kalınmak suretiyle cemaatle kılınabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cuma namazları ise,Tatvan Şehir Stadyumu, İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanında, Çağlayan Mahallesi'ndeki Çağlayan Cami, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gayda Cami, Karataş Mahallesi'ndeki Kalyoncu Cami, Kültür Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeş Cami, Aydınlar Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Cami, İşletme Mahallesi'ndeki Hz. Aişe Cami avluları ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Milli Hakimiyet İlkokulu bahçesi, Cumhuriyet Mahallesi İhlas Cami bitişiğindeki okul bahçesinde kılınabilecek. Sokağa çıkma kısıtlısı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız cemaat namazlarına ve cuma namazlarına katılamayacaklardır. Cuma ve öğle ile ikindi vakit namazlarına katılacak vatandaşlarımız seccadelerini yanlarında getireceklerdir. Cami abdesthaneleri kapalı olacaktır. Cemaatlere iştirak edecek vatandaşlarımız, evlerinde veya iş yerlerinde abdest alıp geleceklerdir. Cemaate katılacak herkesin maske takması ve sosyal mesafeye uyması zorunludur."

Kaynak: AA