Tatvan'da "çöp taksi" uygulaması Bitlis'in Tatvan ilçesinde hizmete alınan "çöp taksiler", ilçenin temizlenmesi ve çöplerin taşınmasında ekiplere büyük kolaylık sağlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hizmete alınan "çöp taksiler", ilçenin temizlenmesi ve çöplerin taşınmasında ekiplere büyük kolaylık sağlıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kullandıkları büyük araçların zaman zaman trafikte aksamalara neden olduğunu söyledi.

Çöp taksilerin bu sıkıntının giderilmesinde büyük avantaj sağladığını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan çöp taksilerimiz gece mesai bitimine kadar 20 kez Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik çalışması yapıyor ve çöplerin birikmesine müsaade etmiyor." dedi.

Kaynak: AA