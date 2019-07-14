Yaşlı sapığın, 13 yaşlarındaki çocuğa cinsel tacizi kamerada
Bitlis'te 60 yaşlarındaki bir sapık, 13 yaşlarındaki bir kız çocuğuna sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kimliği belirlenemeyen yaşlı bir sapık, 13 yaşlarındaki bir kız çocuğunu gündüz vakti sokak ortasında taciz etti. Kız çocuğunun ailesi şüpheliden şikayetçi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.
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Anne ve babalar çocuklarına eğitim vermeleri lazim ve eğitim anne verir . Yabancı bir kişi sana yaklaşmasına izin vermeyeceksin demeleri gerek. Abdestin bozulmayan hariç kimse seni öpemez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam sevgisini göstermiş sadeceCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Benim anlamadığım kız niye hiç tepki vermiyorCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Kız niye tokatı koyup uzaklaşmıyor anlamadım.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Olayın şokunda ne demek biliyor musun?Yayından Kaldır
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Okadar bekçi alacağına okadar polis alıp devlete külfet olacağına iki tane yasa çıkar bundan iyi hem suç oranı azalsın hemde devletin masrafı azalsinCevap Yaz 152 19 Yayından Kaldır
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Yani şeriat gelecek suç kendiliğinden bitecek16 10 Yayından Kaldır
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ne alaka ki, bir defa ülkedeki pisliklere polis bekçi sayısı yetmiyor. insanlar eskiden polise gitmiyor gidemiyorken şimdi yan baktı diyeninden sosyal ağlarda mağdur oldum diyen koşuyor uçan sinekden havadaki nemden millet soluğu poliste alıyor. şu olayla ilgili en az 10 polis ilgilenip saatlerce bu olayla ilgilenecek sonrada polis bekçi alma diyorsun, hem hizmet istersin hem böyle dersin devlete bu külfet değil sen merak etme.12 3 Yayından Kaldır
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ne alaka ki, bir defa ülkedeki pisliklere polis bekçi sayısı yetmiyor. insanlar eskiden polise gitmiyor gidemiyorken şimdi yan baktı diyeninden sosyal ağlarda mağdur oldum diyen koşuyor uçan sinekden havadaki nemden millet soluğu poliste alıyor. şu olayla ilgili en az 10 polis ilgilenip saatlerce bu olayla ilgilenecek sonrada polis bekçi alma diyorsun, hem hizmet istersin hem böyle dersin devlete bu külfet değil sen merak etme.2 1 Yayından Kaldır
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Polis ve bekçi kadarbasina taş düşsün ne kadar düşmanı var bu garip teşkilatın polislere sesleniyorum allahinizi severseniz sadece birgün grev yapın hiç bir seyekarismayin sadece birgün ki bu akilyoksunlari kiymetinizi anlasin lütfen sadece bir gün bile değil üç dört saat bile yeter17 35 Yayından Kaldır