BİTLİS (İHA) - - Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuklar nedeniyle evlerin çatılarından boyları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Özellikle dün gece saatlerinde geç saatlere kadar etkili olan tipi ve fırtına adeta hayatı durma noktasına getirmişti. Gece boyunca etkili olan tipi ve fırtına sonrasında ise soğuk hava etkili oldu. Son birkaç gündür etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezindeki kar kalınlığı 20 santimi bulurken, yaşanan soğuk havalar nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kar yağışı, tipi, fırtına ve aşırı soğuklar nedeniyle binaların saçaklarında ise boyu 1 metreyi bulun buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan; Sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar ve bina sahipleri ise oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için gerekli önlemleri alarak buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.