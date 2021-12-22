Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu

Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Özellikle dün gece geç saatlere kadar etkili olan tipi ve fırtına adeta hayatı durma noktasına getirmişti. Gece boyunca etkili olan tipi ve fırtına sonrasında ise soğuk hava etkili oldu. Son birkaç gündür etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kar yağışı, tipi, fırtına ve aşırı soğuklar nedeniyle binaların saçaklarında ise boyu 1 metreyi bulun buz sarkıtları oluştu. Öte yandan, sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar tehlike oluşturmaması için buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.

(Hakan Okay/ İHA)

Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu

Tatvan'da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu

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