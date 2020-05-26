Tatvan'da camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı
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Tatvan'da camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Bitlis'in Tatvan ilçesinde alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Tatvan'da camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı
26.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:14

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Bitlis'in Tatvan ilçesinde alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki camilerin yeniden ibadete açılması, cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi ve ibadethanelerde alınacak tedbirler konuşuldu.

Tatvan Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kamu kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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