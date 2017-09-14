Tatvan'da Bu Yıl Mezun Olan 500 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde liseden bu yıl mezun olup YGS ve LYS sınavlarına giren 752 öğrenciden yaklaşık 500'ü üniversiteye yerleşme başarısı elde etti.



İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan talimatları doğrultusunda eğitim alanında yapılan yatırım ve girişimler bir bir meyvesini vermeye başladı. Eğitim öğretime ayrı bir önemin verildiği ilçede üniversiteye yerleşmede büyük bir başarıya imza atıldı. Açıklanan yerleşme sonuçlarına göre ilçedeki liselerden bu yıl mezun olan 752 öğrenciden yaklaşık 500'ü yaptıkları tercih sonucunda tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk fakülteleri başta olmak üzere üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşme başarısı elde etti. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da adından söz ettirmeye başlayan Tatvan ilçesi, elde edilen bu başarı ile başarı zincirine bir halka daha takmış oldu.



Tatvan'ın üniversite sınavında elde ettiği başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, elde edilen başarının önemine vurgu yaptı. Üniversiteye yerleşen öğrencilere tebriklerini ileten Kaymakam Özkan, "Liseden bu yıl mezun olup YGS ve LYS sınavlarına giren 752 öğrencimizden yaklaşık 400'ü ilk yerleştirmede 100'ü ise ikinci ek yerleştirmede olmak üzere toplamda 500 öğrencimiz yaptıkları tercih sonucunda üniversiteye yerleşme başarısı elde etti. Bu öğrencilerimizden 1'i tıp fakültesini, 8'si mühendislik - mimarlık fakültelerini, 6'sı hukuk fakültesini ve diğer öğrencilerimiz ise çoğunluğu lisans olmak üzere farklı şehirlerdeki üniversitelerinin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşti. Genel anlamda bu yıl mezun olup sınava giren öğrencilerimizin yüzde 80'ni üniversiteye yerleşmiş oldu. Bu da gerek ilçemiz ve gerekse eğitim açısından oldukça büyük ve önemli bir başarıdır. Elde edilen bu başarıdan ötürü başta bu başarının mimarı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, yaşamlarında ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca bu başarıların elde edilmesine katkı sunan başta milli eğitim müdürlüğümüze, okul idarecilerimize ve tüm öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.



Tatvan'ın başarısının sadece eğitimle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Kaymakam Özkan, bu başarıların diğer tüm alanlara da yayılması için azami ölçüde gayret sarf edeceklerini sözlerine ekledi. - BİTLİS