Tatvan'da bir köy okulunda kütüphane açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Benekli köyü sakinleri, okul aile birliği ve milli eğitim müdürlüğünün destekleriyle oluşturulan kütüphaneye Tatvan Belediyesince 500 kitap hibe edildi.

Başkan Geylani, yaptığı açıklamada, kitapları okul idaresine teslim ettiklerini ifade ederek, "Köyümüze yakışır şekilde güzel bir kütüphane olmuş. Buraya kitap desteğinde bulunduk ve inşallah diğer eksikler konusunda da yardımcı olacağız. Açılışını yaptığımız kütüphane öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir