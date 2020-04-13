Tatvan'da bir köy daha karantinaya alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
13.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:12
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Yediveren köyü (mezraları hariç) merkezinin bugün saat 12.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtilerek, vatandaşların tedbirlere uyması istendi. - BİTLİS
Kaynak: İHA