Tatvan'da bir bina karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatvan'da bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Tatvan'da bir bina karantinaya alındı
29.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:55

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Fuar Mahallesi Akasya Caddesi No: 17'de pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantina tedbirinin uygulanmasına ve binaya giriş çıkışların 29.05.2020 tarih ve saat 20: 00 itibariyle ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Haber
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol İrem Derici Ersin Korkut Ayça Varlıer
Spor Ali Koç Caner Erkin Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Tatvan'da bir bina karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 21:58:36. #1.14#
title