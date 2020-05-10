Tatvan'da bir bina karantinaya alındı

Koronavirüs sebebiyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir bina karantinaya alındı.

Koronavirüs sebebiyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir bina karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince,Tatvan Ilçemize bağlı 300 Evler Havaalanı Caddesi Küçük Konutlar No: 80 adresinde bulunan apartmanın 10.05.2020 tarih ve 24.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, mezkur köy ve apartmanda ikamet etmekte olup görev devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, il Hıfzıssıhha Kurulu'nun; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idare işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA