Tatvan'da bir bina daha karantinaya alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir bina daha karantinaya alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir bina daha karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Kale Sokak No: 23-4 adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamın da karantinaya alınması ve binaya giriş çıkışların 25.04.2020 tarih ve saat 20: 00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL, idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet,TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir." denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA