Tatvan'da bilgi ayrışması düzenlendi
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Tatvan'da bilgi ayrışması düzenlendi

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da bilgi ayrışması düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gençler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gençler arası bilgi yarışması düzenlendi.

11 liseden 33 öğrencinin katıldığı yarışmada Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri birinci, Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ikinci ve Tatvan Fen Lisesi ekibi de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmayı Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Gençlik Hizmetleri Bitlis Şube Müdürü Reşat Öztürk, okul müdürleri ve öğretmenler izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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