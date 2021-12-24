Tatvan'da bıçaklı kavgada: 2 yaralı - Haberler
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Tatvan'da bıçaklı kavgada: 2 yaralı

Tatvan'da bıçaklı kavgada: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kavga, ilçenin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı A.T. ve M.T. isimli şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A.T. ve M.T. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Polis ve çevredekilerin müdahalesi sonucu kavgada yaralanan A.T. ve M.T. ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

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