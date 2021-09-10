Tatvan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesinde dün öğle saatlerinde S.Ö. ile C.G. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü kavgada S.Ö aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar İbrahim Altay Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin
Spor Nihat Özdemir Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 20:00:19. #1.17#