Tatvan'da "beyincik sarkması" ameliyatı yapıldı

06.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:12

Bitlis'te beyincik sarkması teşhisi konulan çocuk, Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Ahmet Karabalık'ın duruş bozukluğu, yürüme bozukluğu, sık düşme ve dengesiz hareketler şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yapılan muayenenin ardından hastaya beyincik sarkması teşhisi koyduklarını ifade eden Gezer, "Hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyatın üçüncü haftasındayız ve gözlemlerimiz devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bu tür ameliyatlar çok ender yerlerde yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA