Tatvan'da bayram kutlaması
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Tatvan'da bayram kutlaması

Tatvan'da bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde Kurban Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde Kurban Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor.

Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlar, bol bol dua etti. Daha sonra çocuklar ve gençlerden oluşan gruplar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bayram kutlamalarını gerçekleştirirken, Hollanda'dan gelip eşinin köyüne ziyaret eden Muhammet Yılmaz adlı vatandaş ise "Bu günleri çok özlemiştik. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Tatvan'da bayram kutlaması
Tatvan'da bayram kutlaması
Tatvan'da bayram kutlaması
Tatvan'da bayram kutlaması
Tatvan'da bayram kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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