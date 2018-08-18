Tatvan'da Bayram Hareketliliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı öncesinde bayram hareketliliği yaşanıyor.

Kurban bayramı dolayısıyla tatlı bir telaşın yaşandığı Tatvan ilçesinde, esnaflar bayram alışverişleri için ilçe merkezinde tezgahlarını kurmaya başladı. Giyimden, bayram şekerine kadar bir çok ürünün yer aldığı tezgahlarda bayram hareketliliği kendini gösteriyor. Bayram alışverişini erkenden tamamlamak isteyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı pazarın yolunu tuttu. Şimdiden yoğunluğun yaşanmaya başladığı ilçede esnaf yoğunluktan memnun. - BİTLİS