Tatvan'da "Bağımlılıkla Mücadele" Semineri Verildi - Bitlis

Tatvan Belediyesi ve Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) tarafından, "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, en büyük problemlerden birinin madde bağımlılığı olduğunu belirtti.

Her platformda bu konuyu dile getirdiklerini ifade eden Aksoy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız her zaman bu konuya değiniyor ve çalışmalar yürütülüyor. Bizler de bu toplumsal konuyu önemsiyoruz, belediye hizmetlerinden fazla önemsiyoruz çünkü geleceğimizin nesilleri olan çocuklarımız elimizin altında bir bir kayıp gidiyor. Gözlerimiz önünde cereyan eden bu duruma biz duyarsız kalamayız. Ailelerin de duyarsız kalmaması lazım."

Aksoy, bu noktada seminere ailelerin daha fazla katılım göstermesini beklediği yönünde de sitemde bulundu.

Bu soruna karşı aileleri bilinçlendirmek için merkezi Antalya'da bulunan AYBUDER ile protokol imzaladıklarını belirten Aksoy, seminer çalışmalarının dışında, Antalya'daki gibi bir merkezi Tatvan'da açmaya çalışacaklarını söyledi.

Seminerde daha sonra AYBUDER üyeleri hayat hikayelerini anlattı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ailelere bilgi verildi.

Seminere Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar da katıldı.