Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
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Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Yerel

Tatvan'da AYT sınavı heyecanı Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı.

Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı.

Dün gerçekleştirilen ilk oturumun ardından bugün ikinci oturum için sınav heyecanı yaşayan öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için yaklaşık 2,5 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanmış olacak. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken velileri ise okulların bahçesinde bekleyip dua ettiler.

Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay

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