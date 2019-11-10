Tatvan'da Atatürk'ü anma töreni

10.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Kaymakamlık bahçesinde çelenk sunma töreni ile başlayan program, Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı ile devam etti. Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile start alan program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program kapsamında ayrıca; şiirler okunarak, slayt ve video gösterimleri yapıldı. Düzenlenen program, koronun seslendirdiği türküler ile sona erdi.



Programa Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA