Tatvan'da aşure etkinliği

31.10.2019 17:10

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerler aşure etkinliği düzenledi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan'ın öncülüğünde ADEM binasında düzenlenen etkinlikte davetlilere ve kurs hocalarına aşure ikram edildi.

Etkinlikte ADEM Müdürü Hatice Piral ve kurs hocalarıyla bir araya gelen Özkan, yapılan çalışmalar ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA