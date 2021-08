Tatvan'da aşı çalışmaları devam ediyor

Tatvan'da aşı çalışmaları devam ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesindeki aşı ekipleri, kentin birçok yerine kurdukları stantlarda korona virüs aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan'da köylerden sonra şehir merkezinin çeşitli alanlarına kurulan aşı çadırlarında, aşılama oranının arttırılması hedefleniyor. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Hekim Sorumlusu Doktor İrem Yorulmaz, "Köylerden sonra şu an şehir merkezlerindeki çeşitli alanlara aşı çadırları kurarak aşılanmayı arttırmaya çalışıyoruz. Şu an yüzde 55 oranını geçtik. İkinci doz aşılarında bir miktar düşüş var. Bu da özellikle yan etkilere bağlı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar biraz çekiniyorlar ama aslında düşününce çocuk aşılarında bile benzer yan etkiler oluyor. Ateş ve halsizlik gibi. Korona virüs aşısında da kas eklem ağrısı, ateş halsizlik, kol ağrısı gibi yan etkiler birkaç gün sürebiliyor. Genellikle 24 saat maksimum 72 saat içerisinde bu yan etkiler geçiyor. Ama vücudumuz bağışıklık kazanıyor. Korona virüsten korunmuş oluyoruz. Hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta aynı şekilde azalmış oluyor. Zaten yoğun bakıma baktığımızda bu insanların ya tek doz aşılandıklarını ya da hiç aşılanmadığını görüyoruz. O yüzden aşı olmak oldukça önemli ve şu an aşıya da ulaşmak çok kolay. Şehrin her yerinde, hastanelerde ve bizim buralara kurduğumuz çadırlarda aşıya ulaşabilirler. O yüzden herkesi korkmadan aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Köylerdeki aşılanma oranlarının da artışta olduğunu dile getiren Doktor Yorulmaz, "Bir takım spekülasyonlardan dolayı halk aşı olmayı istemiyordu. Ama yine bizler köylere defalarca giderek oradaki insanları da aynı şekilde ikna ettik. Aşıya ulaşamayanlara da ulaşıp özellikle yatalak hastalar oluyor, onlarında evine giderek aşılanmalarını gerçekleştiriyoruz. Halkın aşıya ulaşmada hiçbir sıkıntısı yok. Her şekilde biz onlara ulaşıp aşılanmalarını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan