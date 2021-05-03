Tatvan'da aranan uyuşturucu taciri yakalandı
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Tatvan'da aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Tatvan'da aranan uyuşturucu taciri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı.

Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan K.İ., Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 0.51 gram metanfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan K.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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