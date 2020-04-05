Tatvan'da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor Tatvan Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurduğu dezenfekte istasyonunda toplu taşıma, kamu kurumlarına ait araçlar, taksiler ve özel araçları dezenfekte ediyor.

Tatvan Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurduğu dezenfekte istasyonunda toplu taşıma, kamu kurumlarına ait araçlar, taksiler ve özel araçları dezenfekte ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani yaptığı açıklamada, istasyona gelen araçların ücretsiz dezenfekte edildiğini söyledi.

Vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Geylani, "Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Burada her gün yüzlerce aracı dezenfekte ediyoruz ve bunu zorunlu hale getirdik. Bunun dışında vatandaşlarımız her gün buraya gelerek araçlarını ücretsiz dezenfekte edebiliyor. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim." diye konuştu.

Kaynak: AA