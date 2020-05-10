Tatvan'da Anneler Günü ziyareti

Tatvan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, "Anneler Günü" dolayısıyla, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden 100 yaş ve üzeri anneleri ziyaret etti.

Tatvan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, "Anneler Günü" dolayısıyla, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden 100 yaş ve üzeri anneleri ziyaret etti.

Anneler Günü dolayısıyla organize edilen ziyaret programları kapsamında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köyleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, asırlık çınarların gününü kutladı.

Ziyaretlerde annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın selamları iletildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler, anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kaymakam Özkan, "Hayata gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren şefkat ve merhamet kanatlarıyla yeryüzündeki en büyük koruyucumuz olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyor, bütün annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından organize edilen program kapsamında da vakıf müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) Başkanı Yafes Akkaya, şehit annelerinin "Anneler Günü"nü kutladı.

Ziyarette şehit annelerine gül, çikolata ve maske hediye edildi.

Kaynak: AA