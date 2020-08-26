Tatvan'da alt yapı çalışmaları Tatvan Belediyesince kentte yürütülen alt yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesince kentte yürütülen alt yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Karayolları ekipleri çalışmaların ardından söz konusu caddede yol yenileme ve asfalt çalışmaları başlattı.

Doğum evi kavşağından karayolları kavşağına kadar olan yolun 2,5 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanarak araç ve yayaların kullanımına açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi'ndeki çalışmalar için gerekli izinleri aldıklarını söyledi.

Haziranın başında çalışmalara başladıklarını belirten Geylani, şu ifadeleri kullandı:

"6 ay olarak belirlediğimiz tarihin çok önündeyiz. İnşallah çalışmalarımızı daha erken tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Caddemizin tamamlanmasıyla şehrimiz daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan isteğimiz sabırlı olmalarıdır. Bugün hep beraber bu zorlukları çekeceğiz ama çalışmaların tamamlanması ile uzun yıllar artık alt ve üst yapı sorunumuz kalmayacak."

Kaynak: AA