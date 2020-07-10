Tatvan'da alt yapı çalışmaları Tatvan Belediyesince ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesince ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 10 mahallede alt yapı çalışmalarının bitirildiğini, 9 mahallede ise devam ettiğini belirtti.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı yapım işinin büyük oranda tamamlandığını kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"İçme suyu inşaatı çalışması yüzde 75 oranında tamamlandı. Kanalizasyon inşaat çalışması ise 149 bin 218 metre. Bu hattın 87 bin 286 metresi bitirildi. Geriye kalan kısımda ise hat döşeme çalışması devam ediyor. Kanalizasyon inşaatı yüzde 58 oranında bitti. 12 bin 170 metre olan yağmur suyu inşaatının da 4 bin 168 metresi tamamlanmış, geriye kalan 8 bin 2 metre hattın döşemesi için çalışma yürütülüyor."

Kaynak: AA