Tatvan'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı
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Tatvan'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:24
Tatvan'da

'in ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam , aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla kurumlarla etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Toplantıda, şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisinin görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması kararları alındı.

Toplantıya, kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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