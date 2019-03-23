Tatvan'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Tatvan'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tatvan'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerinde bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- Tatvan

Kaynak: DHA
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