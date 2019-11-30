Tatvan'da 81 il öğretmen öğrenci resim ve sanat sergisi

30.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:56

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Birlikte Güzeliz" projesi kapsamında "81 İl Öğretmen Öğrenci Resim Sergisi ve Sanat Sergisi" açıldı.



Tatvan Van Gölü Ortaokulu öncülüğünde bir AVM'de açılan sergide, Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan görsel sanat öğretmenleri ve öğrencileri ile ressamlar, fotoğraf sanatçıları ve karikatüristlerin eserleri sergileniyor.



Serginin açılışını Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer yaptı. Açılış sonrası sergiyi gezen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Van Gölü Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ve proje koordinatörü görsel sanatlar öğretmenlerinden bilgi aldı.



Sergi hakkında konuşan Kaymakam Özkan, Tatvan'ın birçok alanda olduğu gibi sanatsal ve kültürel anlamda çevresine ışık saçmaya devam ettiğini söyledi. Özkan, "Bugün de iki kıymetli öğretmenimizin öncülüğünde 81 ilimizden çok değerli sanatçılarımızın katılımlarıyla gerek resim gerekse fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikler bu günler Tatvan'ımız açısından önemli, insanımız açısından önemli. Hem Tatvan'ı anlamaya hem Tatvan'ı anlatmaya vesile olan günler. Ben tekrardan iki kıymetli öğretmenimize ve emeği geçen arkadaşlarıma ve ayrıca 3 boyutlu sanatsal gösterilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Van Gölü Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Sevda Eren de, "Sergimiz aslında 3 projenin bir arada olmasından oluşuyor. Önce öğrencilerimiz canlı performans sergilediler. Ardından Türkiye'den ve yurt dışından sanatçılar bize eser göndererek sergimize renk kattılar. Onun dışında birde 81 ili baz alan öğretmen-öğrenci çalışmalarımız var. Yani toplamda 300'ü aşkın çalışmalarımız var. Amacımız birlikte olmaktı. Zaten sloganımızda 'Birlikte Güzeliz' sloganıydı. Umarım gelen ziyaretçilerimiz beğenir diye düşünüyoruz" diye konuştu.



Saadettin Aka Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Leyla Halidi ise "Bu sergideki amacımız Türkiye'nin dört bir tarafından resim öğretmenlerine ulaşarak bir arada güzel çalışmaların olabileceği bir çalışma yapmak istedik. Buradan bütün görsel sanatlar öğretmenlerine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA