Tatvan'da 600 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gümrük kaçağı 600 karton sigara ele geçirildi.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığınca 10 Eylül 2017 günü yapılan istihbari çalışma sonucunda ilçe merkezinde ikamet eden A.D. isimli şahsın evinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "A.D.'nin Van ilinden getirdiği ve evinde sakladığı yaklaşık 600 karton değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili A.D. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" denil. - BİTLİS