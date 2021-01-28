Tatvan'da 41 kaçak göçmen yakalandı
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Tatvan'da 41 kaçak göçmen yakalandı

28.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:26
Tatvan'da 41 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı devriyle görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirleen 41 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı devriyle görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirleen 41 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin devriye görevi sırasında ilçe girişinde yurda yasa dışı yollarda sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi. 


- Tatvan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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