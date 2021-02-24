Tatvan'da 30 kaçak göçmen yakalandı
24.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:06
BİTLİS'in Tatvan içesinde polisin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.
BİTLİS'in Tatvan içesinde polisin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak göçmenleri yakalamaya yönelik yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE