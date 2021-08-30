Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine değinen Teğmen Yunus Emre Aydoğdu, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz, Cumhuriyet Savcısı İrem Aktaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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