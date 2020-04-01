Tatvan'da 3 köy ve 9 binada karantina Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesindeki 3 köy ve ilçe merkezinde bulunan 9 binaya yönelik alınan karantina tedbiri uygulamaya başlandı.

Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesindeki 3 köy ve ilçe merkezinde bulunan 9 binaya yönelik alınan karantina tedbiri uygulamaya başlandı. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs sebebiyle maalesef ilçe merkezimizde 9 apartmanda ve ilçemize bağlı Çanakdüzü, Örenlik ve Yumurtatepe köylerimizde karantina tedbiri uygulanması gereği doğmuş olup, bu kapsamda karantina tedbiri uygulamaya başlanmıştır. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinden çıkmayacaklardır. Tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza idari ve adli cezai işlem yapılacaktır" denildi. (İHA) Kaynak: İHA