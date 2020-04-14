Tatvan'da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Tatvan'da koronavirüs vakası görülen 3 köy ve 9 apartmanda, 1 Nisan gününden itibaren karantina uygulaması başlattı. 14 günlük karantinanın son günü olan bugün yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile 9 apartmandaki karantinanın 15 Nisan Çarşamba sabahı 08: 00 itibari ile sona erdirilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA