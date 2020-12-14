Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi

14.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:28
Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklama göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizlenmiş 8 parça halinde 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.F. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ceren KURTYE

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