Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklama göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizlenmiş 8 parça halinde 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.F. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ceren KURTYE