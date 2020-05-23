Tatvan'da 250 ağaç dikildi Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 250 ağaç dikildi.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 250 ağaç dikildi.

Tatvan'da yeşil alanların arttırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Tatvan Belediyesi çam, akasya ve çınar olmak üzere 250 ağacı, Tatvan Devlet Hastanesi civarı ile ilçenin farklı noktalarında toprakla buluşturdu.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve çimlendirme çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bildirildi.

Kaynak: AA