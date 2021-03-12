Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
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Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

12.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:51

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 13 J 1021 ve 34 GJ 8209 plakalı minibüsler, Tatvan-Hizan kara yolunun 15. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 17 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen UMKE görevlileri ile AFAD ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünü durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kısmen kapanan Tatvan-Hizan kara yolunda uzun araç konvoyu oluştu.

Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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