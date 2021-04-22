Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Bitlis'in Tatvan ilçesinde sebze taşıyan kamyon ile başka bir kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sebze taşıyan kamyon ile başka bir kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 03: 00 sularında gerçekleşen kazada isimleri belirlenemeyen Tatvan istikametinden Muş istikametine giden 65 AR 766 plakalı kamyon ile Muş istikametinden Ahlat istikametine giden ve sebze yüklü olan 65 AAR 199 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 yaralı olay yerinde bulunan ambulanslarla Tatvan devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ

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