Tatvan'da 16 kaçak göçmen, polisin devriye görevi sırasında yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin devriye görevi sırasında ilçe girişinde yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE