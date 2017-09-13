Tatvan'da 11 Bin Ton Kömür Dağıtıldı

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 7 bin 200 aileye 11 bin ton kömür dağıtıldı.



İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği sağlandığını söyledi.



Özkan, "İlçe merkezindeki 22 mahalle ve ilçeye bağlı 57 köy ile bağlı mezralarda gerçekleştirilen yardım kömürü dağıtımlarımız sorunsuz şekilde tamamlandı. İlçe merkezinde 5 bin 750 aile, köylerde ise bin 450 aile olmak üzere toplamda 7 bin 200 aileye hane başı bir buçuk ton olmak üzere toplamda yaklaşık 11 bin ton kömür dağıtımı yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi devletimiz ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edecektir."